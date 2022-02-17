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Elazığ’da el yazması İncil ele geçirildi

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Elazığ’da el yazması İncil ele geçirildi

Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada el yazması İncil ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.