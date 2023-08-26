Elazığ’da düzenlenen etkinliklerde çocuklar doyasıya eğlendi

Elazığ Belediyesi’nin gerçekleştirdiği etkinliklerde çocuklar, gönüllerince eğlendi.

Elazığ Belediyesi’nin gerçekleştirdiği etkinliklerde çocuklar, gönüllerince eğlendi.Elazığ Belediyesi, her yaştan ve her kesimden vatandaşların yaz aylarını keyifli geçirmesi için mahallelerde gerçekleştirdiği geniş kapsamlı eğlence organizasyonlarına devam ediyor. Bu çerçevede Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Abdullahpaşa ve Zafran mahallelerinde etkinlik alanları oluşturularak, miniklerin yaz aylarında keyifli anlar yaşaması sağlandı. Aileler ve çocuklara yönelik ücretsiz olarak düzenlenen programlarda çeşitli oyun aletleri, animasyon gösterileri ve şişme oyun parkurunda eğlenceli vakit geçiren minikler için Abdullahpaşa Mahallesi’nde sinema gösterisi de sunuldu.Eğlenceli ve keyifli bir gün geçirdiklerini dile getiren çocuklar, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na teşekkür etti. Aileleriyle birlikte güzel vakit geçiren minikler, oyun aletlerinde etkinlikler gerçekleştirmelerinin ardından sinema gösterilerini beğendiklerini ifade etti.