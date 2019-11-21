Elazığ'da  ‘Dünya KOAH Günü’ etkinliği  

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde "Dünya KOAH Günü" kapsamında stant kurulup bilgilendirme yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Dünya KOAH Gününe dikkat çekmek, toplumsal farkındalık ve vatandaşları hastalık hakkında bilinçlendirmek için Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı’na bağlı Kronik Durumlar Birimi tarafından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde stant açıldı. Yapılan etkinlikte Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Semih Koçyiğit, müdürlük ve hastane birim sorumluları vatandaşları bilgilendirip broşür dağıttı. Etkinlikte vatandaşlara ücretsiz solunum testi de yapıldı.

Etkinlik kapsamında bilgi veren Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Semih Koçyiğit,"Tüm dünyada önemli bir sağlık sorunu olmasına karşın, kamuoyu tarafından yeterince bilinmeyen KOAH nefes yollarında mikroplarla oluşmayan ve iltihaplanmaya bağlı oluşan ilerleyici müzmin, tıkayıcı kronik bir akciğer hastalığıdır. Ancak hem önlenebilir hem de tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu vurgulamak isteriz. Dünya KOAH Günü’nde hedefimiz KOAH’ın ve ilişkili risk faktörlerinin her yıl daha fazla kişi tarafından bilinirliğinin artırılmasıdır”dedi.