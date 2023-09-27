Elazığ’da domuzların talanı bitmiyor: Sebze bahçeleri kullanılmaz hale geldi

Elazığ’da aç kalan yaban domuzları sebze bahçelerine girerek ürünlere zarar verdi.

Elazığ’da aç kalan yaban domuzları sebze bahçelerine girerek ürünlere zarar verdi.Olay, Cip köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aç kalan yaban domuzları yerleşim alanlarına girip sebze bahçelerine büyük zarar verdi. Bahçelere dadanan ve sebzelere zarar veren domuz sürülerinin özellikle gece saatlerinde göründüğünü ifade eden vatandaşlar, son zamanlarda domuzların sürü halinde gezdiğini ve ciddi sayıda bir artış olduğunu ifade etti. Çiftçiler yetkililerden soruna karşı çözüm bulmalarını istedi.