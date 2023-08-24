Elazığ’da karayolunda görülen domuz sürüsü, sürücüleri hayrete düşürdü.
Olay, Gümüşbağlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karayolunda karşıdan karşıya geçen domuz sürüsünü gören sürücüler araçlarını durdurarak, sürüyü görüntüledi. Sayıları 15’i bulan domuzlar tarlalara doğru ilerleyerek gözlerden kayboldu.
GÜNCEL
Giriş Tarihi : 24-08-2023 09:25 Güncelleme : 24-08-2023 09:25
Elazığ’da domuz sürüsü görüntülendi
Elazığ’da karayolunda görülen domuz sürüsü, sürücüleri hayrete düşürdü.
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