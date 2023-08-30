Elazığ’da dolu yağışı

Elazığ’ın Baskil ilçesinde kısa süreli dolu yağışı etkili oldu.

Elazığ’ın Baskil ilçesinde kısa süreli dolu yağışı etkili oldu.Son dönemlerde kavurucu sıcakların etkili olduğu Elazığ’da termometrelerde aşağı yönlü değişim yaşanmaya başladı. Elazığ’ın Baskil ilçesinde kısa süreli dolu yağışı etkili oldu. Şaşkınlıklarını gizleyemeyen vatandaşlar, ilk defa ağustos ayında dolu yağışı gördüklerini söyledi.