Elazığ’da dolu üzüm bağlarını vurdu

Elazığ’da etkili olan dolu yağışı, Muratçık köyünde bulunan üzüm bağlarında zarara neden oldu.

Elazığ’da etkili olan dolu yağışı, Muratçık köyünde bulunan üzüm bağlarında zarara neden oldu.Elazığ’da meteorolojinin yaptığı uyarının ardından yağış bölge bölge etkili oluyor. Merkeze bağlı Muratçık köyünde yağmur ile birlikte dolu da etkili oldu. Kısa süreli dolu üzüm bağlarında zarara yol açtı. Dolunun vurduğu üzüm bağlarını cep telefonu kamerası ile görüntüleyen üreticiler, yetkililerden yardım talep etti.