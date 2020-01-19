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Asayiş
Giriş Tarihi : 19-01-2020 17:43

Elazığ’da dolandırıcılık girişimi

Elazığ'da bir üniversite öğrencisi, telefonla dolandırıcılık girişimini saniye saniye kaydetti.  

Elazığ’da dolandırıcılık girişimi

Edinilen bilgiye göre, Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Emrah Ulaş'ı (23) telefonla arayan dolandırıcılar, Karabük İl Emniyet Müdürlüğünden aradıklarını ve babasının kimlik bilgilerinin ele geçirildiğini, banka hesabından 12 bin lira para çekilmeye çalışıldığını söylediler. Ulaş’a hesap bilgileriyle ilgili çeşitli sorular sorarak telefonu kapatmamasını isteyen dolandırıcılar, gençten  verecekleri adrese gelmesini istediler. Telefondaki kişilerin dolandırıcı olduğunu anlayan Ulaş, hem ses hem de  görüntü kaydı aldı. Ulaş'ı ikna edemeyen şahıslar, bir süre sonra yalnız olmadığını anlayınca telefonu kapattılar. 

Bir sahsın kendisini aradığını anlatan Emrah Ulaş, “Karabük İl Emniyet Müdürlüğünden aradıklarını söylediler. Banka hesaplarının başka birileri tarafından ele geçirildiğini söyledi. Sürekli telefonu açık tutmamı istedi. Farklı sorular sormaya başladı bana. T.C. kimlik numaramı falan söyledi. Benim kimlik bilgilerim onların elindeydi. Buluşmamızı söylediler, kabul ettim. Ama bir saat sonra buluşmaya gelebileceğimi söyledim. Tabii bu esnada ben dolandırıcı olduklarını anladığım için ses kaydı ve video görüntüsü de aldım. Buluşuncaya kadar telefonu hiç kapatmamam gerektiğini söylediler. Ben de onları oyalamak için telefonu kapatmam gerektiğini, bir hasta ziyaretine gideceğimi anlattım. Öyle bir şey yoktu onları oyaladım, bu sayede benim ses kaydı ve video aldığımı öğrendikleri andan itibaren telefonu kapattılar. Tekrar tekrar aramama rağmen hat düşmedi. Polisi aradım, savcılığa veya en yakın polis karakoluna gidip şikayette bulunmamı istediler. En kısa sürede polise şikayette bulunacağım” dedi.                             

ETİKETLER: elazığ dolandırıcılık elazığ asayiş
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