Elazığ’da doktora saldırı!

Elazığ’da bir kişi hastanede doktora yumrukla saldırdı.

Elazığ'da alkollü olduğu ileri sürülen bir kişi tedavi amacıyla kaldırıldığı hastanede doktora yumrukla saldırdı. Aldığı darbeyle yere düşen ve kafasını sandalyeye çarpan doktor yaralandı.

Olay, Fırat Üniversitesi Hastanesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre T.K isimli şahıs polisi arayarak trafik kazasına yaralandığını söyledi. Polisin durumu sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanmadığı belirlenen şahıs sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Alkollü olduğu ileri sürülen T.K hastanede gürültü yaptığı iddiasıyla görevli doktor tarafından uyarıldı. Bunun üzerine şahıs doktor M.U'ya yumruk attı. Aldığı darbeyle yere düşen doktor kafasını sandalyeye çarptı. Kafasından yaralanan doktor tedavi altına alındı. T.K, olay yerindeki polis ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fırat Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Refik Ayten, saldırıya uğrayan doktorun tedavisinin devam ettiğini, genel sağlık durumunun ise iyi olduğunu söyledi. Ayten, olayla ilgili hukuksal sürecin devam ettiğini kaydetti.