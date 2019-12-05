Elazığ’da doktora bıçaklı saldırı

Elazığ’da görev yapan doktor saldırıya uğradı.

Bugün öğlen saatlerinde S.A. isimli şahıs hastaneye bıçakla girip Dr.Uğur Dağ'ın muayene odasına girip bıçaklı saldırıda bulunmuştur.

Kamu Sağlık-Sen Genel Başkanı Ümit Karataş yaptığı açıklamada; Sağlık çalışanlarının şiddet mağduru olmaya devam ettiğini kaydetti.

Sağlık çalışanlarına güvenli bir ortam sağlanması gerektiğine işaret eden Başkan Karataş "Sağlık çalışanına şiddet topluma karşı yapılmış utanç verici bir durumdur. Sağlık çalışanlarının şiddetle, karşı karşıya kalmaları ve bunun önüne geçilememiş olması önemli bir sorundur. Sağlıkta memnuniyetin yüzde 70'lere ulaştığı bir noktada, her zorluğa rağmen görevini en iyi şekilde ifa eden sağlık çalışanına şiddet kesinlikle kabul edilemez." şeklinde konuştu.

Fırat Üniversitesi Diş Fakültesi Hastanesi doktorlarından DR.Uğur Dağ'a bıçaklı saldırıda bulunan S.A. isimli şahıs daha sonra yakalanmış, adli işlem tesis edilmiştir. DR.Uğur ve Dr.Ceyda ise F.Ü.Hastanesi Acil Servisinde darp ve bıçaklı saldırı sebebiyle tedavi altına alındı.

Tek amacı insan hayatına hizmet etmek olan sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddeti her ne sebeple olursa olsun insanlık dışı buluyor ve kınıyorum. Bu tür olaylara hiçbir şekilde tahammül edemeyiz. Adli sürecin başından sonuna kadar takipçisi olacağımızın özellikle bilinmesini istiyorum''dedi.