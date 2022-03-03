Ekonomi
Giriş Tarihi : 03-03-2022 13:16   Güncelleme : 03-03-2022 13:23

Elazığ’da doğal gaz bulundu

Elazığ için ikici sevindirici haber.

Elazığ’da doğal gaz bulundu

Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde Maden Tektik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından doğal gaz rezervi bulundu.  Elazığ’ın Maden ilçesinde bulunan ve Türkiye tarihinin en büyük maden rezervinin bulunmasının ardından bu sefer de doğal gaz bulundu. Alacakaya ilçesine bağlı Çataklı köyünde MTA tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 600 metrelik sondajın ardından doğal gaz rezervi bulundu. Bölgede çalışmaların devam ettiği öğrenildi. 

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