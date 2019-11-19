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Ekonomi
Giriş Tarihi : 19-11-2019 13:19

Elazığ'da ‘Dış Ticaret Bilgilendirme’ semineri 

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nda "Dış Ticaret  Bilgilendirme" semineri’ düzenlendi.

Elazığ'da ‘Dış Ticaret Bilgilendirme’ semineri 

Ticaret Bakanlığı koordinesinde Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) ve Elazığ TSO iş birliğiyle ‘Dış Ticaret Bilgilendirme" semineri gerçekleştirildi. Elazığ TSO'nun ev sahipliğinde düzenlenen seminere, Dış Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden Ongan Bahadır ile Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü’nden Harun Koçak, Türk Eximbank temsilcilerinden Hasan Aydın ile İbrahim Halil Yıldırım katıldı. Konuşmacılar sinevizyon gösterimi destekli, ‘İhracatta Sağlanan Devlet Yardımları' ana başlığı altında, ‘Türk Ürünlerinin Yurt Dışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ile Yurt Dışı Birim Marka ve Tasarım Destekleri', ‘Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi, Pazar Araştırma ve Pazara Giriş Desteği, E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği, Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi' ve ‘Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi' konularında  bilgiler  aktardı. Dış ticaret seminerleri, Bingöl ve Elazığ’ın ardından Batman, Silopi ve Cizre’de gerçekleştirileceği belirtildi.

Verimli bir seminer geçirdiklerini ifade eden Elazığ TSO Yönetim Kurulu Üyesi Zülfü Altıntaş," İhracat yapan veya yapacak olan firmalara Eximbank’ın çok önemli katkıları oluyor. Daha düşük oranlarda kredi imkanları sunuluyor. Bugün ise seminerini gerçekleştirdiğimiz bilgilendirme toplantısı çok verimli geçti. Uzman kişiler tarafından üyelerimize çok verimli bilgiler aktarıldı. Bu bilgiler ve destekler doğrultusunda ihracat yapabilecek firmaların alt yapılarını oluşturmasından en son aşama olan mal satım noktasına kadar yapacakları bütün projeleri destekleyecek şekilde çalışmalarımız var. Bu konuda da üyelerimizin de istifade etmelerini istiyoruz” dedi.Seminerin sonunda uzmanlar, firma temsilcilerinin farklı konulardaki sorularını cevaplandırdı.

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