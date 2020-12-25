Harput Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Turan Kurnaz açıklama yaptı.

Kurnaz; “Elazığ insanı çok farklıdır. Bankacılık hayatımda da vatandaşlarımızı esnaflarımızı çok iyi tanıdım. Elazığ insanı gururludur hasiyetlidir. Bunu bankacılık hayatımda da biliyorum. Elazığlılar devletin borcundan korkar. Elazığ devletini düşünen bir ildir. Düşünün Elazığlı bir vatandaşa bankadan ihbar geldiğinde komşusundan utanır bizim toplumumuzun yüzde 98’i böyle bir yapıya sahiptir. Elazığ’da devletin parası kaybolmaz. Biz en yüksek limit 225 bin TL kredi verebiliyoruz. Bundan fazla kredi verme yetkimiz yok”.

“ELAZIĞ ESNAFI ONURLU BİR YAPIYA SAHİP”

Başkan Kurnaz; “Hem bankacılık hayatımdaki deneyimlere bakıyorum hem de yedi yıldan beri Elazığ’da temsilci olarak bakıyorum. Elazığ esnafı onurlu bir yapıya sahiptir. Elazığ’da kolay kolay kurumlar mağdur olmaz. Niye mağdur olmaz? Bankacılık hayatımda bir genel müdür gelmişti. “Elazığ’da vadesiz hesapta çok yüksektesiniz bunun sebebi nedir?” diye sordu. Ben hemen söz aldım dedim “Elazığ insanı faizse teşebbüs eden bir toplum değil, Elazığ insanı yapı itibariyle, inancı itibariyle faizi benimsemeyen bir toplum değil, parası olan vatandaşlarımız parasını altına ya da dövize bağlar. Bunlara bağlamasa götürür parasını vadesiz hesaba bağlar. Bankada ki parasını vadeli yapmaz. Bunu vatandaşlarımıza babasından dedesinden atasından böyle öğrenmiştir. Faizi haram olarak görür vadeli hesaba para yatırmaz”dedi.