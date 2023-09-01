Elazığ’da depremzede çocuklara yönelik etkinlik

Elazığ Sosyal Hizmet Merkezi tarafından depremzede çocuklara yönelik resim yapma etkinlik düzenlendi.

Elazığ Sosyal Hizmet Merkezi tarafından depremzede çocuklara yönelik resim yapma etkinlik düzenlendi.Elazığ Sosyal Hizmet Merkezi psikososyal destek ekiplerinin depremzede aile ve çocuklara yönelik çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve Elazığ’da bulunan Kırklar Geçici Konaklama Merkezinde kalan çocuklar için resim yapma etkinliği düzenlendi. Ekiplerin depremzede çocuklara yönelik etkinlikleri aralıksız devam edeceği bildirildi.