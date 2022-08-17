Elazığ’da deprem meydana geldi.

Elazığ’da merkez üssü Kovancılar olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Elazığ’da saat 07:04’de bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre depremin büyüklüğü 4.0 olarak belirlenirken derinliği ise 5.0 km olarak kaydedildi. Depremin merkez üssünün ise Kovancılar Yoncalıbayır köyü olduğu açıklandı.

AFAD tarafından açıklanan verilerde ise depremin büyüklüğü 4.0 olarak belirlenirken derinliğinin ise 12.02 km olarak kaydedildi. Depremin merkez üssünün Kovancılar olduğu açıklandı.