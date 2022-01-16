Elazığ’da deprem!

Elazığ’da hissedilen deprem oldu.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Kavallı Sİvrice'de saat 21:17'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kavallı Sivrice'de saat 21.17’de deprem meydana geldi.. Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin merkez üssü Kavallı Sİvrice olarak belirlenirken büyüklüğü 3.3 büyüklüğünde ve yerin 1.1 km derinliği olarak kaydedildi. AFAD verilerine göre ise deprem 3.3 büyüklüğünde ve yerin 8.1 km derinliğinde kaydedildi. Deprem Elazığ merkez olmak üzere çevre illerden de hissedildi.