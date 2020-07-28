Elazığ'da deprem  

Elazığ sabah saatlerinde sallandı.

Sabah saatlerinde merkez üssü Elazığ'ın Maden ilçesi olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 08.01 sıralarında merkez üssü Elazığ'ın Maden ilçesi olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11 kilometre derinliğinde olan depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.