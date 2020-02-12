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Giriş Tarihi : 12-02-2020 11:07   Güncelleme : 12-02-2020 13:10

Elazığ’da deprem!

Elazığ yine sallandı.

Elazığ’da deprem!

Merkez üssü Elazığ Sivrice olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.  Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 12.35'de merkez üssü Sivrice olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 13 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kent genelinde hissedildi. 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik deprem sonrasında bugüne kadar 25'i 4'den büyük 2 bin 400'den fazla artçı sarsıntı olmuştu. Dün geceden itibaren de Elazığ'da 3 şiddetinin altında 15 deprem meydana geldiği öğrenildi. 

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