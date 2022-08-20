Elazığ’da deprem meydana geldi.

Sivrice Alıncık’ta saat 06.17’de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elazığ’da saat 06.17’de bir deprem meydana geldi. Merkez Üssü Sivrice Alıncık olan deprem Kandilli Rasathanesi verilerine göre 3.2 büyüklüğünde kaydedildi. Depremin derinliği ise 5 km olarak açıklandı. AFAD verilerine göre ise deprem 3.3 büyüklüğünde ve yerin 7 km derinliğinde kaydedildi.