Elazığ’da depoyla birlikte otomobil de küle döndü

Elazığ’da çıkan yağında, bir depoyla birlikte otomobil de küle döndü.

Elazığ’da çıkan yağında, bir depoyla birlikte otomobil de küle döndü.Olay, merkeze bağlı kuyulu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Ö.’ye ait henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı depoda yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın bitişiğinde bulunan otomobile sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerinde itfaiye ve tedbir amaçlı da sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, depo ve araç küle döndü.