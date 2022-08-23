Elazığ’da 'Davulcu tutulması'

Alacakaya’da Halkalı köyünde yapılan bir düğüne gelen 5 davulcunun sergilediği gösteri büyük beğeni topladı.

Elazığ’da bir düğünde 5 davulcunun yaptığı gösteri büyük ilgi gördü. Senkronize biçimde davul çalan grup, davullarıyla yaptıkları akrobatik hareketleri ve ritimleriyle hem düğüne gelenlerin hem de çevredekilerin beğenisini kazandı.

Düğün için getirilen 5 davulcu, düğün için gelenlere ilginç bir görsel şov yaptı. Senkronize biçimde davul çalan grup, davullarıyla yaptıkları akrobatik hareketleri ve ritimleriyle hem düğüne gelenlerin hem de çevredekilerin beğenisini kazandı.

Davulcuların, davullarıyla birlikte yere ve davulun üstüne çıkarak yaptıkları gösteri izleyenlerden alkış aldı.