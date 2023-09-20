Elazığ’da dar bölge uygulaması: 197 şahıs sorgulandı

Elazığ’da gerçekleştirilen dar bölge uygulamasında 197 kişi ile 63 araç sorgulandı.

Elazığ’da gerçekleştirilen dar bölge uygulamasında 197 kişi ile 63 araç sorgulandı.Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından, genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli kişilerin yakalanmasına yönelik, İzzetpaşa Mahallesi’nde ring halinde ve sabit olarak asayiş dar bölge uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada, 197 şahıs ve 63 araç sorgulanırken, 1 şahıstan 1 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet fişek ve kesici alet ele geçirildi.Uygulamaların aralıksız süreceği öğrenildi.