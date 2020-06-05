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Elazığ'da cuma namazı heyecanı

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Elazığ'da cuma namazı heyecanı

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da geçen hafta kapılarını açan camilerde bugün yine cuma namazı heyecanı yaşandı.