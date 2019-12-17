18 ARALIK 2019 Çarşamba 16:03
Advert
Asayiş
Giriş Tarihi : 17-12-2019 15:06

Elazığ’da çok önemli düşüş yaşandı!

Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele toplantısı valilikte gerçekleştirildi.

Elazığ’da çok önemli düşüş yaşandı!

Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele toplantısında bilgi veren Vali Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ'da geçtiğimiz yıla oranla  yüzde 29 düşüş olduğunu söyledi.  

Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığındaki toplantıya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, ilgili kurum müdürleri ve vali yardımcıları katıldı.

Toplantıda, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele  alanında çalışan tüm kurumların önceki  ve bu yıl ki verileri değerlendirilerek mevcut duruma ilişkin analizler yapıldı. Geçtiğimiz yıl Elazığ'da bin 94 olay yaşandığı, bu yıl 845'e düştüğü belirtildi.

Faydalı ve verimli bir toplantı yaptıklarını belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım," Özellikle suç haritalarının oluşturularak, güzel bir şekilde analiz edilmesi lazım. Zira sorunu ne kadar iyi bilirseniz alacağınız önlemlerde, ortaya koyacağınız tedbirlerde o kadar isabetli olacaktır.Toplumun duyarlılığından, manevi değerlerin, aile kavramının aşınmasına kadar konunun bir çok nedeni var. İl Genelinde 2018 yılında bin 94 olay yaşanmışken, şimdiye kadar 2019 yılında 845 olay yaşanmış. Yüzde 29'luk bir düşüş var. Bununla ilgili tedbir alınırken sadece kadına yönelik değil de şiddeti uygulayana yönelikte tedbirleri alınması gerekiyor. Türkiye genelinde çok güzel uygulamalar yapılıyor. Biraz daha Elazığ özelinde örnek uygulamalar yapalım. Bunu dünya düzeyinde sıfırlamak mümkün değil ama asgari düzeye çekecek uygulamaları yapalım" dedi.

ETİKETLER: çetin oktay kaldırım elazığ valisi
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 33 15
  • 2 İstanbul Başakşehir 27 15
  • 3 Beşiktaş 27 15
  • 4 Trabzonspor 26 15
  • 5 Fenerbahçe 25 15
  • 6 Galatasaray 24 15
  • 7 Yeni Malatyaspor 23 15
  • 8 Alanyaspor 23 15
  • 9 Denizlispor 21 15
  • 10 Göztepe 20 15
  • 11 Gaziantep FK 20 15
  • 12 Gençlerbirliği 17 15
  • 13 Çaykur Rizespor 17 15
  • 14 Kasımpaşa 15 15
  • 15 Konyaspor 15 15
  • 16 Antalyaspor 13 15
  • 17 Kayserispor 10 15
  • 18 MKE Ankaragücü 10 15
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ARŞİV ARAMA