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  • Elazığ’da cinayet! Husumetlisinin eşini öldürdü  
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Giriş Tarihi : 12-09-2020 12:11   Güncelleme : 12-09-2020 12:11

Elazığ’da cinayet! Husumetlisinin eşini öldürdü  

Bir kişi, evinin penceresinden tüfekle ateş ederek husumetlisinin eşini öldürdü.  

Elazığ’da cinayet! Husumetlisinin eşini öldürdü  

Olay, Maden İlçesine bağlı Yenibahçe  köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şevket B., daha önceden aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan akrabası İbrahim ve Havva Bakırdal çiftine, kendi evinin camından av tüfeği ile ateş etti. Olayda Havva Bakırdal ağır yaralandı. Yaralı, sevk edilen ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Bakırdal kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Şüpheli Şevket B'nin yakalanması için jandarma ekipleri tarafından geniş kapsamlı çalışma başlatıldı

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