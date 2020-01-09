09 OCAK 2020 Perşembe 13:43
Advert
Güncel
Giriş Tarihi : 09-01-2020 12:57

Elazığ’da ceset bulundu!

Gölet yanında bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Elazığ’da ceset bulundu!

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 26 yaşındaki bir kişinin cansız bedeni bulunurken, intihar ettiği şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi.  Olay,dün ilçeye bağlı Kapıaçmaz göleti yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gölet yanında elinde silahla yerde yatan bir şahsı gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.Bölgeye giden ekipler şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.Kendini silahla vurarak intihar ettiği üzerinde durulan şahsın S.D. olduğu belirlenirken, bir de not bıraktığı öğrenildi.   Olay yerinde yapılan inceleme sonrası şahsın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

ETİKETLER: elazığ ceset bulundu elazığ ceset kovancılar ceset bulundu
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 37 17
  • 2 İstanbul Başakşehir 33 17
  • 3 Trabzonspor 32 17
  • 4 Fenerbahçe 31 17
  • 5 Beşiktaş 30 17
  • 6 Alanyaspor 29 17
  • 7 Galatasaray 27 17
  • 8 Yeni Malatyaspor 24 17
  • 9 Gaziantep FK 24 17
  • 10 Göztepe 23 17
  • 11 Denizlispor 22 17
  • 12 Çaykur Rizespor 20 17
  • 13 Gençlerbirliği 18 17
  • 14 Kasımpaşa 15 17
  • 15 Konyaspor 15 17
  • 16 Antalyaspor 14 17
  • 17 MKE Ankaragücü 12 17
  • 18 Kayserispor 10 17
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ARŞİV ARAMA