Elazığ’da çatı yangını  

Elazığ'da 2 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, merkeze bağlı Kültür Mahallesi Kalender Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı bir binanın çatı katından henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Dumanı gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangın, ekipler tarafından büyümeden tamamen söndürdü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.