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Giriş Tarihi : 28-09-2020 19:35   Güncelleme : 28-09-2020 19:35

Elazığ’da çatı yangını  

Elazığ’da müstakil evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.  

Elazığ’da çatı yangını  

Olay, Salıbaba Mahallesinde müstakil bir evin çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı müstakil evin çatı kısmında yangın çıktı. Yangını gören vatandaşları durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını yarım saatlik çalışmasının ardından söndürerek kontrol altına aldı

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