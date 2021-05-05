Elazığ'da çalınan hayvanların şüphelisi, Şanlıurfa'da yakalandı  

Elazığ'da bir ahırdan 4 adet büyükbaş hayvanı çaldığı tespit edilen şüpheli, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Şanlıurfa'da yakalandı.

Olay, bir hafta önce merkeze bağlı Tadım Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy sakinlerinden S.B'nin ahırına giren şüpheli ve şüpheliler 4 adet Simental cinsi hayvanı çaldı. Hayvanlarının çalındığı fark eden sahibi durumu İl Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Bunun üzerine hırsızlığın aydınlatılması için Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) görevlendirildi. Timin yaptığı çalışmada şüphelinin geldiği araç ve gittiği güzergahlar belirlenerek araştırma yapıldı. Şüphelinin S.T. (43) olduğunu ve Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ikamet ettiği tespit eden ekipler operasyon yaparak şahsı yakaladı. Elazığ'a getirilen şüpheli jandarmadaki ifadesinin ardından "Nitelikli Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi.