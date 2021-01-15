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  • Elazığ’da bir zincirleme kaza daha! Çok sayıda yaralı var
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Giriş Tarihi : 15-01-2021 11:31   Güncelleme : 15-01-2021 11:31

Elazığ’da bir zincirleme kaza daha! Çok sayıda yaralı var

Buzlanma bir zincirleme kazaya daha neden oldu.

Elazığ’da bir zincirleme kaza daha! Çok sayıda yaralı var

Elazığ-Malatya karayolunda  buzlanma  nedeniyle meydana gelen zincirleme kazaya  5 araç karıştı, 4 kişi  yaralandı.  

Kaza, Elazığ- Malatya karayolunun 30. kilometresi Gözeli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerindeki buzlanma nedeniyle 1 kamyon, 1 tır, 1 otobüs ve 2 otomobilin karıştığı kaza meydana geldi. Zincirleme kazada, 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.  Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri buzlanma olan bölgede trafiği kontrollü olarak sağladı. Araçların kaldırılması ve temizleme çalışması sonrasında yol ulaşım tekrar açıldı.

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