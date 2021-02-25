Alınan bilgiye göre, Mollokendi beldesine bağlı Güntaşı Mahallesi'nde bazı kişilerin Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla mahallenin karantinaya alınmasını kararlaştırdı. Kararın ardından mahalleye giriş çıkışları kapatılarak karantina süreci başlatıldı.
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Giriş Tarihi : 25-02-2021 08:09 Güncelleme : 25-02-2021 08:09
Elazığ’da bir mahalle karantinaya alındı
Elazığ'ın Mollokendi beldesine bağlı bir mahalle korona virüs (Covid-19) nedeniyle karantinaya alındı.