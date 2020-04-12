Elazığ'da bir mahalle karantinaya alındı  

Elazığ'da korona virüs vakası tespit edilen mahalle karantinaya alındı.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, "Korona virüs (Covid-19) vakası görüldüğünden dolayı Sivrice ilçesi Hazar Mahallesi 14 gün süreyle karantinaya alınmış ve ayrıca İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Sivrice ilçe merkezine araç giriş-çıkışları zaruri hizmetler hariç olmak üzere ikinci bir karara kadar kısıtlanmıştır" denildi.

Elazığ'da daha önce de Karakoçan ilçesinde bir mahalle, Kovancılar ilçesinde bir köy, Baskil ilçesinde bir mezra, kent merkezinde ise farklı mahallelerde 11 apartman karantinaya alınmıştı.