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Giriş Tarihi : 03-04-2020 20:33

Elazığ’da bir mahalle karantinaya alındı

Elazığ’da korona virüs hastalığı yayılmasını engellemek için bir mahalle karantinaya alındı.

Elazığ’da bir mahalle karantinaya alındı

Elazığ’da Karakoçan İlçesinde bağlı Kulubaba mahallesinde korona virüs hastalığın görüldüğünden dolayı salgını kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla mahalle karantina altına alındı.

 KULUBABA MAHALLESİ KARANTİNA ALTINA ALINDI

Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Valiliğimizce alınan karar doğrultusunda, ilimiz Karakoçan ilçemize bağlı Kulubaba mahallesinde koronavirüs hastalığı (COVID-19) vakası görüldüğünden dolayı salgını kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla mahalle giriş ve çıkışlara izin verilmeyerek, ikinci bir karara kadar karantina altına alınmasına, istisnai durumlar dışında dışarıya çıkılmamasına, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verilmiştir” denildi.

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