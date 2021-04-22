Güncel
Giriş Tarihi : 22-04-2021 08:08   Güncelleme : 22-04-2021 08:08

Elazığ'da bir köy karantinaya alındı  

Elazığ'da 100 haneli bir köy Koronavirüs vakaları nedeniyle karantina altına alındı.  

Elazığ'da bir köy karantinaya alındı  

Alınan bilgiye göre, Alacakaya ilçesine bağlı 100  haneli Halkalı  köyünde Covid-19 vakası görüldü. Bunun üzerine İlçe  Hıfzıssıhha Kurulu, halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla köyün karantinaya alınmasını kararlaştırdı. Köye giden güvenlik güçleri bölgeyi giriş çıkışlara kapattı. Köye giden Filyasyon ekiplerinin de tarama yaptığı bildirildi.

ETİKETLER: elazığ köy karantina elazığ korona karantina