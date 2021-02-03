42 haneli 115 kişinin yaşadığı Avcılı köyünde Koronavirüs vakasının tespit edilmesi üzerine köy önlem amaçlı karantinaya alındı.Sabah saatlerine köye giden sağlık ve güvenlik ekipleri köyü giriş çıkışlara kapattı.Sağlık ekipleri köyde yaşayan bütün vatandaşlara Koronavirüs testi yaptı.Yapılan test sonucuna göre 3 kişide Koronavirüs vakası tespit edildi.
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Giriş Tarihi : 03-02-2021 13:19 Güncelleme : 03-02-2021 13:19
Elazığ’da bir köy karantinaya alındı
Keban ilçesi yolu üzerinde bulunan Avcılı köyü koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı.