Elazığ’da bir köy bir sokak karantinaya alındı

Elazığ’da karantinalar devam ediyor.

Elazığ’da koronavirüs tedbirleri kapsamında Yeniköy (Yemişlik) tamamen karantinaya alındı. Ayrıca Hicret Mahallesi’nde ise bir sokak karantinaya alındı.

Güney Çevre Yolu’nun üst tarafında bulunan ve şehir merkezine en yakın köy olan Yeniköy (Yemişlik) köyü tamamen karantinaya alındı. Köyde bir kişide koronavirüs görüldüğü iddia edilirken ekiplerin köyün tamamını karantina altına aldığı öğrenildi.

HİCRET MAHALLESİ’NDE BİR SOKAK KARANTİNAYA ALINDI

Öte yandan Hicret Mahallesi’nde de bir sokağın karantinaya alındığı öğrenildi. Elazığ merkezden Hicret Mahallesi’ne giden yolcu minibüsleri de kaldırıldı.