Elazığ’da bir kafeden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Elazığ’da Kent Köy Yaşam Merkezi içerisinde bulunan kafeden hırsızlık yapan şüpheli, tutuklandı.

Elazığ’da Kent Köy Yaşam Merkezi içerisinde bulunan kafeden hırsızlık yapan şüpheli, tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık-Yankesicilik Büro Amirliği, kentte meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bu çerçevede, Kent Köy Yaşam Merkezi içerisinde bulunan kafeden gerçekleşen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma yaptı. Güvenlik kameralarını inceleyen ve ardından saha çalışması yapan ekipler, şüpheli E.Ö.’yü (23) yakalayarak gözaltına aldı.İl Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.