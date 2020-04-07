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Giriş Tarihi : 07-04-2020 15:19

Elazığ’da bir ilçede daha karantina!

Elazığ’da karantinaya alınan bölge artıyor.

Elazığ’da bir ilçede daha karantina!

Baskil ilçesi Topelkem köyü Omik mezrası koronavirüs hastalığı (COVID-19) vakası görüldüğünden dolayı salgını kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla 14 gün süreyle karantina altına alındı.

Baskil ilçesi Topelkem köyü Omik mezrası koronavirüs hastalığı tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. Elazığ Valiliğinde konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Baskil İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, ilimiz Baskil ilçesi Topelkem köyü Omik mezrasında koronavirüs hastalığı (COVID-19) vakası görüldüğünden dolayı salgını kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla köy giriş ve çıkışlarına izin verilmeyerek 14 gün süreyle karantinaya alınmasına, ikinci bir karara kadar karantina altına alınmasına, istisnai durumlar dışında dışarıya çıkılmamasına, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verilmiştir” denildi.

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