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Giriş Tarihi : 10-02-2023 13:11

Elazığ’da bir cami ibadete kapatıldı   

Elazığ merkezde bulunan Yeni Cami, Kahramanmaraş’ta meydana gelen 2 büyük depremin ardından yapılan hasar tespiti çalışmaları çerçevesinde  ibadete kapatıldı.   

Elazığ’da bir cami ibadete kapatıldı   

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depremde 10 ilete binlerce bina yıkılırken yine binlerce insan hayatını kaybetti ve yaralandı. Bu çerçevede Elazığ’ın merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi’nde bulunan ve en eski camilerinden biri olma özelliği taşıyan Yeni Cami’nin minaresinde çatlaklar oluştuğu tespit edildi. Cami,  bunun üzerine  ibadete kapatıldı.  

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