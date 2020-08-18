Elazığ’da bir belediye başkanın daha korona virüse yakalandı

Elazığ’da korona virüse vaka sayısı artmaya devam ediyor.

Keban Belediyesi Başkanı Fethiye Atlı, Korona virüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Elazığ Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, Korona Virüs test sonucunun pozitif çıktığını açıklayarak 15 gün süreyle evinde karantinada olacağını belirtti. Başkan Atlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,’’Sevgili hemşehrilerim çok kıymetli Kebanlilar, sosyal medya üzerinden takip eden takipçilerimiz, Koronavirüs testim POZİTİF çıkmıştır. Sağlık durumum iyi 15 gün evimde karantinada olacağım. Sizlerden ricam maske kullanarak, sosyal mesafe kurallarına uymanızı, gerekmediği sürece toplu (Düğün, Taziye Ziyaretleri) alanlarda bulunmamanızı önemle rica ediyorum. Allaha emanet olun. Allah yar ve yardımcımız olsun.’’dedi.