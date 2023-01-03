Elazığ’da bıçaklı kavga: 1 yaralı 

Elazığ’da iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi yaralandı.

Olay, merkez Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki kişi arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, 1 kişi bıçaklanarak yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.