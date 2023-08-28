Elazığ’da biber görünümlü domatesler ilgi görüyor

Elazığ’da satışa sunulan süs biberi görünümlü domatesler vatandaşların ilgisini çekiyor.

Elazığ’da satışa sunulan süs biberi görünümlü domatesler vatandaşların ilgisini çekiyor.Şeker domates olarak da bilinen ve reçel, turşu, kurutulmuş olarak tüketildiği belirtilen biber görünümlü domates Elazığ’da satışa sunuldu. Lezzeti ve aroması ile dikkat çeken biber görünümlü domatese vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, ’’Bu domatesi ilk defa görüyoruz. Hiç alışkın olmadığımız bir durum. Aldık, tadı güzel, reçel ve turşu olarak tüketeceğiz’’ dedi.