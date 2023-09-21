Elazığ’da belediye meclis üyesinin aracına silahlı saldırı

Elazığ Belediyesi Meclis Üyesi Cafer Yeşil’in aracına silahlı saldırı düzenlendi.

Elazığ Belediyesi Meclis Üyesi Cafer Yeşil’in aracına silahlı saldırı düzenlendi.Olay, gece saatlerinde Yıldızbağları Mahallesi Beylerbeyi Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ Belediyesinin CHP’li Meclis Üyesi ve Elazığ Cem Kültür Vakfı Başkan Yardımcısı Cafer Yeşil’in park halindeki aracına 2 el ateş edildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, saldırgan yada saldırganların tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.