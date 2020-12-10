Elazığ’da bazı saatlerde ulaşım çileye dönüyor!

Karayolları Trafik Güvenliği Derneği Başkanı Halil Saraç, Elazığ’da mesai saatleri ve çıkışlarında yaşanan trafik yoğunlunun hat sayada olduğunu ifade ederek bu sorunun yeşil dalga sistemiyle çözüleceğini ifade etti.

“ELAZIĞ’DA YEŞİL DALGA SİSTEMİ UYGULANMALI”

İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı ve Karayolları Trafik Güvenliği Derneği Başkanı Halil Saraç; Şehrimizin trafiği rahatlatacağı projelere ihtiyacı var. Sabah 7 ile 9 saatleri arasında ve 15.00 ile 19 saatleri arasındaki trafik kargaşası meydana geliyor.

Birçok ilde uygulanan yeşil dalga sisteminin Elazığ’da uygulanması ile ilgili bir çok hemşehrimizden sözlü olarak yardım talebi alıyoruz. Vatandaşlarımızın yeşil dalga sisteminin olmamasından dolayı kavşaklarda uzun beklediklerini, fazla yakıt ve kazaya davetiye çıkardığını defalarca bizlere iletiyorlar. "Yeşil Dalga" uygulaması trafik kazalarını azaltmakla beraber ekonomiye de trilyonlarca liralık kazanç sağlamaktadır. Kavşaklarda harcanan zamanın yarattığı işgücü kayıpları küçümsenemeyecek kadar fazladır”.

“YEŞİL DALGA SİSTEMİ ÖNEMİ”

Saraç; “Yeşil dalga sistemi; ana arterlerde yakın ara ile yer alan trafik ışıklarında peş peşe kırmızı ışığa yakalanmayı engellemek adına oluşturulmuş bir sinyalizasyon sistemidir. Seçilmiş olan güzergâhlarda belirli bir hızda seyahat edildiğinde tüm trafik ışıklarından yeşil ile geçiş yapmayı mümkün kılan sistem, bu suretle de zaman ve yakıt tasarrufuna imkân vermektedir.

“SİSTEM BİRÇOK İLDE KULLANILIYOR”

Başkan Saraç; “İlk olarak Almanya’da ortaya çıkan bu uygulama son yıllarda dünya da çok sayıda ülkede uygulanmaya başlanılmıştır. Ülkemizde; İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere Trabzon, Bursa, Kayseri, Urfa ve birçok ilde de bu sistem başarıyla uygulanmaktadır”.

“SİSTEMİN OLMAMASI ELAZIĞ İÇİN KAYIPTIR”

Trafik Güvenliği Derneği Başkanı Halil Saraç; “Elazığ’da Özellikle eski çevre yolunda misland kavşağı ile asri mezarlık kavşağı arasındaki kavşaklarda yeşil dalga uygulamasının olmaması Elazığ için büyük bir kayıptır. Bunun yanında yeşil dalga sisteminden yalnızca kırmızı ışıkları durmadan geçme şeklinde değil de günlük olağan trafikte ışıksız ana arterlerde de kullanabiliriz. Yolların yoğunluk haritalarını ve kullanıma bağlı hangi saatlerde nerelerde tıkanacağının tespitini yaptıktan sonra o yola girişleri tıkanma saatine göre hızlarını ayarlayıp arkadan gelen trafiği yönetebilir trafiğin her gün aynı saatte tıkandığı bölgeyi rahatlatabilir akıcılığın devamını sağlayabiliriz. Bunu işe gidiş geliş saatlerine göre, çevrede okul varsa okul giriş çıkış saatlerine göre düzenleyip ana halterlerin tıkanmasının önüne geçebiliriz.

Ayrıca bu sistemi diğer trafik işaretçileriyle de uyumlu hale getirip zamandan ve yakıttan tasarruf sağlayıp umulmadık zaman kayıplarının önüne de geçebiliriz. Ülke menfaatlerini de korumuş oluruz”.

“İŞİ EHLİ İNSANLAR YAPSIN”

Başkan Saraç; “Elazığ için geçesini gündüzüne katan değerli Belediye Başkanı Şahin Şerifoğuları’ndan ricamız işi ehli kişilere vermesi istiyoruz. Şehrin sinyalizasyon problemi var, şehrimizin ölüm kavşakları diye adlandırdığımız düzenlenmesi gereken kavşakları var, illerin gelişmişliğini gösteren ulaşımın başına inşaat mühendisi değil trafik mühendisi getirilmesi gerekmektedir. Sayın Müdür, Elazığ’ın trafik problemleri yerine mevcut oda başkanıyla birlikte seçim gezilerine çıkıyor. Tabi ki müdür bey durakları gezecek şoför esnafımızı ziyaret edecek. Ama mevcut oda başkanıyla tek tek esnaf gezmek nedir. Sen mi seçime giriyorsun. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflara bakınca sanki mevcut başkanın yönetimindeki biri olarak görünüyor.

Belediye başkanımız eğer çıkmış olduğu bu kutlu yolda muzaffer olmak istiyorsa acil olarak ulaştırmanın başına torpille oturan değil, işin hakkını yerine getireceği adamlar oturtması gerekiyor”dedi.