‘Elazığ’da bayan olmak zor’

Kantin-İş Sendikası Elazığ Şube Başkanlığını yürüten Leyla Yıldırım, açıklamalar bulundu.

Yıldırım; “Elazığ’da Bayan STK’ başkanı olmak çok güzel. Zor ama çok güzel. Benim bildiğiniz gibi geçmişimde oda yönetiminde, dernek yönetiminde ve MÜSİAD yönetiminde bulunmuş birisiyim. Bakkal Teyzeler Projesinde en büyük hedefim bakkal esnaflarımızı sorunlarını gündeme taşımak ve artı olarak kadın esnaflarımızın gür sesi olmaktı. Bugün ilimizde yaklaşık iki bine yakın kadın esnaf ve sanatkârımız var. O projenin en büyük amacı ilimizdeki kadın esnaf ve sanatkârları bir arada tutmak faaliyetlerde bulunmaktı. İlimizin ticari, sosyal ve kültürel anlamda yön vermek, ilimizdeki diğer kadım STK’larla bir araya gelerek güzel çalışmalarda bulunmaktı. Maalesef odamızdaki görevimizin sonlanmasıyla oda yönetimi bu uygulamayı sonlandırmıştır”.

“SESİMİZ İLETİLMEDİ”

Deprem ve pandemi sürecinde iyi temsil edilmediklerini ifade eden Başkan Leyla Yıldırım; “Sesimiz iletilmedi. Bizi temsil eden bizim temsilcimiz olduğunu söyleyen odalar STK’lar, dernekler bu süreçte gerçek manada görevlerini yapmadılar. Beyanatlara bakıyoruz bu durumu kendileri de kabul ediyorlar. Yapılmadı, yapabilirdik ifadelerle bu süreci geçirdiklerini görüyoruz. Lakin bunlar bizim için yeterli değil. Yapsaydınız o gün bir araya gelseydiniz. Bu esnafın haklı taleplerini sahada esnaflarla birlikte tespit edip ilgili makamlara iletseydiniz. Bizde böyle söylüyoruz. Biz Kantin İş Sen olarak görevimizi yaptık ilgili kurum ve kuruluşlara çalışmaları konusunda fikirlerimizle ve çalışmalarımızla yön vermeye çalıştık. Fakat bildiğiniz gibi herkes kendi grubundan sorumludur. Herkes kendi tabanına hesap vermek zorundadır. İnşallah kamuoyu gereken cevabı verecektir. Evet, Elazığ bir deprem yaşamıştır belki 100 yılda bir böyle bir felaketle bir daha karşı karşıya kalacaktır. Bir sınav verildi bu sınavda Elazığ benim diyen, grubu olan, platformu olanlar kendini gösterememiştir”dedi.