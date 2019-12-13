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Giriş Tarihi : 13-12-2019 23:06

Elazığ’da başladı!

Elazığ Belediyesi kent estetiğine değer katacak projeleri arasında yer alan Dikey Bahçe Uygulamaları Projesi çalışmalarına başladı.

Elazığ’da başladı!

Elazığ'da belediye tarafından başlatılan dikey bahçe uygulamasıyla renklenmeye başladı.  

Çalışmalar kapsamında kentin belirli bölgelerine 30 adet dikey bahçe panosu ile 30 adet çiçek şelalesi yerleştirildi.Uygulama kapsamında bitkilerin, dikey düzlemde oluşturulan sistemde, topraksız, otomatik sulama ve gübreleme sistemi ile entegre edilerek yeşil alanlar oluşturulduğu aktarıldı.

Başta tarihi Harput Mahallesi olmak üzere şehrin farklı noktalarında uygulama çalışmalarının başladığını  belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Elazığımıza her alanda cazibe kazandırmak adına ekiplerimizle yoğun bir çalışma sürdürüyoruz. Dikey bahçe uygulamaları ile kent estetiğini ön plana çıkaracağız, şehrimizin güzelliğini daha belirgin hale getireceğiz. Başta Harput Mahallemiz olmak üzere şehrin farklı noktalarında dikey bahçe panoları ve çiçek şelaleleri yapımına başlandı. Şehrimizin farklı noktalarındaki duvar ve yol kenarları dikey bahçe uygulamalarıyla yepyeni bir görsel zenginlik kazanacak” dedi.

ETİKETLER: elazığ belediyesi elazığ belediyesi dikey bahçe uygulaması
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