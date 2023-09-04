Elazığ’da balyalama mesaisi başladı

Elazığ’da hasat edilen yonca bitkisinin balyalama mesaisi başladı.

Elazığ’da hasat edilen yonca bitkisinin balyalama mesaisi başladı.Elazığ’da yonca hasadının ardından balyalama dönemi başladı. Kovancılar ilçesi Şenova Köyünde traktörün arkasına bağlanan makine ile preslenip balya haline getirilen yoncalar araziye sıra sıra bırakılmaya başlandı.Yaklaşık 30 kilogram ağırlığındaki balyalar işçiler tarafından sıcak havaya rağmen istiflenerek araziye bırakılıyor ve daha sonra tıra yükleniyor.Öte yandan balyalama işlemine katılan Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, çiftçilerden bilgi aldı.