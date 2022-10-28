Elazığ’da bağ bozumu etkinliği  

Elazığ’ın Hoş köyünde düzenlenen bağ bozumu etkinliğinde dereceye giren üzüm yetiştiricilerine hediyeler verildi.

Elazığ Valiliği himayesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından bağ bozumu etkinliği merkeze bağlı Hoş köyünde gerçekleştirildi. İl protokolü tarafından toplanan üzümler, jüri üyeleri tarafından yarışmaya alındı. Yarışmada birinci, ikinci ve üçüncülere il protokolü tarafından plaket taktim edildi. Protokol konuşmalarının ardından katılımcılar tarafından orcik yapımı gerçekleştirildi.

Elazığ’ın her bir köşesinde öne çıkan ürünlerin olduğunu aktaran Elazığ Valisi Ömer Toraman, "Bu ürünlerin hasat zamanları üreticilerimizle bir araya geldiğimizde bizde onlar kadar mutlu oluyoruz. Ağın’da badem hasadına Baskil’de önce kayısı arkasından ceviz hasadına Keban’da ise alabalık üreticilerimizle bir araya geldik. Bugün de bağ bozumu etkinliği sebebiyle üzüm üreticilerimizle beraberiz. Çalışıldığı zaman üretildiği zaman muhakkak emeklerin zayi olmayacağına inanıyoruz. Bir de tarım üretiminin her geçen gün daha da önem kazandığını hep beraber görüyoruz. Ütün dünya gıdaya erişim korkusu yaşıyor çok şükür bizim memleketimiz bolluk ve bereket memleketi çalışkan insanlarımızla da bir araya gelince salgın ve arkasından gelen savaş dönemini en az etkiyle atlatarak bugünlere geldik" dedi.

Daha sonra konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, "Dünyada tarımsal üretimde üzümün çok önemli bir değeri var. Hem içerdiği mineral bakımından hem de insan sağlığı için çok önemli bir üründen bahsediyoruz. Bu ürünü bu kadar kıymetli kılan asma bitkisinin birçok farklı alanda kullanılmasından kaynaklıdır. Bizim insanımız farklı şekillerde değerlendirebiliyor. Bundan orcik, pestil ve mamul paketlerine dönüştürüyor ve daha iyisi asma bitkisinin yaprağını dahi soframıza salamura yaparak kullanabiliyoruz. Elimizdeki bu bağcılık alanları ilimizin tarımsal ticaretini ve tarımsal ekonomisine önemli derecede katkı sağlayacaktır. Biz üzümde kesinlikle ihracatçı bir ülkeyiz. 2020 yılı verilerine baktığın zaman kuru üzüm ihracatında 260 bin ton kuru üzüm ihraç etmişiz ve bunun karşılığında 514 milyon dolarlık bir gelir elde etmişiz. Hakikaten dünya üzerinde etkili olan ülkelere ihracat gerçekleştirmişiz. İngiltere, Hollanda, Almanya ve Fransa bu ülkelerin başında geliyor. Yaş üzüm olarak da ülkemiz hakikaten ihracatta net bir ülke konumunda olurken yaş üzüm ihracatında dünya 13’üncüsü olarak yer almıştır. Burada 2020 yılı verilerine göre, 212 bin ton üzüm ihracatı gerçekleştirilmiş bunun karşılığında da 157 milyon dolarlık bir gelir elde etmiştir. O zaman biz ülke olarak üzüm sektöründe çok ciddi bir şekilde gelir elde eden bir ülkeyiz” diye konuştu.