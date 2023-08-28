Elazığ’da baba ve oğlu karıncaları elleri ile besledi

Elazığ’da baba ve oğlu, kaldırımda yuva yapan karıncaları elleriyle besledi.

Elazığ’da baba ve oğlu, kaldırımda yuva yapan karıncaları elleriyle besledi.Doğukent Mahallesi’nde ilerleyen Mahmut Arslan ve oğlu Ebubekir Arslan, kaldırımda yuva yapmış karıncaları gördü. Bunun üzerine baba ve oğlu, yanlarında bulunan kuru dutu karıncalara vermeye başladı. Karıncaları elleri ile besleyen baba oğul daha sonra yoluna devam etti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayıt edildi.