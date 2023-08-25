Elazığ’da avcı adaylarına yönelik kurs sona erdi

Elazığ’da avcı adaylarına yönelik düzenlenen eğitim kursu sona erdi.

Elazığ’da avcı adaylarına yönelik düzenlenen eğitim kursu sona erdi.Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından avcılara yönelik kurs düzenlendi. Düzenlenen eğitim kursuna çok sayıda avcı katıldı. Eğitimde, kursiyerlere ilk yardım, sürdürülebilir avlanma ve yasal bir avcının nasıl olacağı hakkındaki bilgiler verildi.