Elazığ’da avcı adaylarına yönelik düzenlenen eğitim kursu sona erdi.
Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından avcılara yönelik kurs düzenlendi. Düzenlenen eğitim kursuna çok sayıda avcı katıldı. Eğitimde, kursiyerlere ilk yardım, sürdürülebilir avlanma ve yasal bir avcının nasıl olacağı hakkındaki bilgiler verildi.
EĞİTİM
Giriş Tarihi : 25-08-2023 09:30 Güncelleme : 25-08-2023 09:30
Elazığ’da avcı adaylarına yönelik kurs sona erdi
Elazığ’da avcı adaylarına yönelik düzenlenen eğitim kursu sona erdi.
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